Laís Caldas relata emoção ao ser pedia em noivado por Gustavo: 'foi uma surpresa!'

Porém, os pombinhos não estão contando os dias apenas para o casório, como também não veem a hora de ver a casa, que estão reformando, pronta. "Uma hora vai dar certo, fazer a festa, a casa própria. Vai dar certo", enfatiza.

Apesar de muitos questionarem o casal sobre quando eles noivariam, o pedido foi uma completa surpresa para Laís. "No dia foi uma surpresa! Mas eu já esperava, só não naquele dia e nem como foi", confessa. De acordo com ela, Gustavo sempre afirmava que o pedido estava mais perto do que nunca e, mesmo assim, conseguiu surpreendê-la. "Foi superespecial", relembra.