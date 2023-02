Leonardo é detonado pelo público por 'desprezo' ao filho em prol de Zé Felipe, mas verdade é exposta

Leonardo tornou-se um dos grandes nomes da música e um dos mais queridos. No entanto, o público está irritado devido a uma situação.



Isso porque, a web está criticando o cantor por conta do “desprezo” ao filho em prol de Zé Felipe.

Em suma, no fim de semana, o sertanejo não compareceu na festa de aniversário da neta, herdeira de Pedro Leonardo e Thais Gelebein, devido ao batizado das filhas de Virgínia Fonseca.



Nas redes sociais, os famosos compartilharam alguns registros da festa Maria Sofia, que foi celebrada cerca de um mês depois de seu aniversário.

“Não poderia deixar de deixar registrado os momentos e o agradecimento a toda uma equipe que deixou minha filha com sorriso largo”, disse Pedro Leonardo.

No entanto, o público não gostou da ausência do cantor. Nos comentários, muitos o atacaram.

“Podem falar o que quiserem mas a Virgínia não poderia ter feito o batizado em outra data e ter ido ela é toda família no aniversário da filha do Pedro?”, criticou um.

CANTOR É DETONADO POR “MENOSPREZO”

Além disso, muitos apontaram que o cantor sempre dá preferência para Zé Felipe e menospreza os demais herdeiros.

“Nunca vi Leonardo participar as festas das netas dele. Triste essa preferência dele com das filhas do Zé Felipe”, detonou outro.

“Foram nem convidados para o batizado mostra que Leonardo tem um filho”, afirmou mais um.

“Kd o vovozinho famoso? Ele so tem duas netas neh?”, criticou um terceiro. “Vai no batizado, mas não vai no aniversário”, detonou mais um.

VERDADE É EXPOSTA

Porém, mesmo com as criticas do público, a verdade foi exposta. Acontece que Leonardo esteve presente no aniversário de Maria Sofia.

No dia 04 de janeiro, o cantor esteve presente na reunião familiar para celebrar o aniversário da neta.

Desse modo, Leonardo faltou apenas na festa da neta para os amigos que ocorreu cerca de um mês depois da data oficial.