Letícia Cazarré ganha cachorrinha de estimação: 'Presente de 40 anos antecipado'

Letícia Cazarré ganhou uma cadela de presente de aniversário adiantado. A esposa do intérprete de Pascoal na novela Fuzuê decidiu chamar a nova integrante da família de Chanel, nome de uma estilista famosa.

"Gente, ganhei meu presente de 40 anos antecipado. Quem não sabe, farei 40 anos em fevereiro, no próximo ano. Falei para o Juliano que eu queria minha primeira Chanel. E aí ontem fizemos um passeio secreto com as crianças e eu ganhei minha primeira Chanel", disse ela.

"É muito linda, olha, gente. Ela 'tá' com curativozinho na orelha, porque o criador sugere deixar dobrada, mas ainda tô pensando se eu vou deixar dobrada ou tirar", continuou. Grávida de seu sexto filho, Letícia também é mãe de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um.