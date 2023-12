"Sorriso estampado na cara acesa. Levada sim, sou mulher bem crescida com ares de infância, com ares de reencontro, desapego do desapego. Tento aprender apreender sem bainha e pesponto, sem ponto.", iniciou a famosa.

"Só sei que em canto me encanto, ela imaginava ser uma pessoa anônima, algo de passagem sem deixar história sabida , só história pra contar, feito esteira que ilumina para o outro passar e seguir contando, iluminando. Uma vida de anonimato Quem sabe um dia escrevo um romance rs", finalizou . Confira: