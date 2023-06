Lexa e Guimê viajam para Europa com a turma de Anitta

Na última sexta-feira, 9 de junho, a cantora Lexa anunciou que estava de volta com MC Guimê, após se separarem em março. A notícia dividiu opiniões na internet, mas o casal não quis saber: eles estão se juntando à turma de Anitta em uma viagem pela Europa.



Também estão na viagem famosos como as ex-BBBs Jade Picon e Juliette Freire. Atualmente, o grupo está na Croácia e nesta segunda-feira, dia dos namorados, as solteiras fizeram um passeio de barco, que foi registrado nos stories de Anitta.

Além delas, a atriz e cantora Vivi Wanderley e o namorado Juliano Floss, que está comemorando 19 anos, estão acompanhando o itinerário.



Vale lembrar que, em março deste ano, a voz de “Envolver” se meteu na polêmica separação de Lexa e Guimê. A artista declarou apoio à amiga e a convidou para sua festa de aniversário de 30 anos.

“Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo… Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, disse Anitta. Os fãs interpretaram a mensagem como uma indireta ao rapper.

VOLTA COM GUIMÊ

O casal se separou após o funkeiro ser eliminado do “BBB 23” por importunação sexual. Ao anunciar o fim do casamento, Lexa disse: “Por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”.