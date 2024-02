Look de Neymar em aniversário divide opinião: 'Se a Maria da moda passa por aí!'

Neymar completou 32 anos e organizou uma festa privada em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde recebeu a presença de famosos, como Virgínia Fonseca, que alugou a mansão do ex-jogador de futebol Emerson Sheik para as comemorações de aniversário do craque.

Para celebrar a chegada da nova idade, Neymar caprichou na produção: o atacante apostou em um look com aplicação de flores coloridas na roupa. O atleta arrematou o visual com tênis tratorado amarelo da grife Louis Vuitton, que custa quase R$ 12 mil, e acessórios. "A tendência da flor você gostou", brincou o surfista Gabriel Medina. O look de Neymar também acabou dividindo opiniões à respeito da montação eleita para a ocasião. "Só falta peruca para o Neymar parecer o Patatá", disparou um. "Se eu uso uma roupa dessa e esse tênis, sou marmota, mas é o Neymar né, respeita", acrescentou outro. "Por que quanto mais a pessoa tem grana mais mal vestida ela fica?", questionou um terceiro. "Brabo essa vestimenta!", apontou uma. "Esse traje aí com tênis só Jesus, se a Maria da moda passa por aí, ela te leva", alertou um. Confira: