Luan Santana ganha presente de Cristiano Ronaldo avaliado em R$ 430 mil: 'Rolex'

Ele sabe que venceu! Luan Santana teve uma virada de ano diferente e foi convidado para se apresentar na festa de Réveillon de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, já que a família do craque é muito fã do trabalho do cantor.

Porém, além de honra de se apresentar para a família do craque do futebol, o cantor não saiu de mãos vazias e já entrou em 2024 ganhando um presente nada básico do jogador. Nas redes sociais, Luan mostrou que ganhou um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de R$ 430 mil.

"Você não fez isso, não Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex Que momento! Das mãos do homem", disse Luan no vídeo, claramente emocionado com o presentão que recebeu diretamente das mãos do jogador. Confira:

