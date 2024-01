Lucas Pizane fala de fama após BBB e contato com Vanessa Lopes: 'Especiais'

Desde o dia 16 de janeiro, quando deixou a casa mais vigiada do Brasil, Pizane tem também revisto sua participação. Ele explica que se arrepende de não ter se posicionado com mais veemência contra falas machistas de colegas. "Me arrependo de não ter me posicionado perante o grupo, ao invés de ter me posicionado somente com o Nizam. Acredito que uma pauta tão importante como essa, transcende o jogo e se comunica com toda a nossa sociedade. Mas nunca é tarde para aprender e se corrigir", conta.