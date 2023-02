Lucas Souza volta atrás e nega ligação de Jojo Todynho com facção criminosa

A separação entre Lucas Souza e Jojo Todynho ganhou outro contorno. Depois de acusar a ex de uma suposta ligação com uma facção criminosa, o oficial do Exército negou o fato. Ele afirmou, em nota, que seu advogado cai retirar a citação do processo que move contra ela na justiça.



“Sobre a notícia que saiu nas mídias e sites de notícias na data de hoje, de que eu teria ingressado com uma ação criminal contra a Sra. Jordana Gleise de Jesus Menezes, tenho a informar o seguinte: é fato público e notório que tivemos um relacionamento conjugal e que tal chegou ao fim”, disse le inicialmente.

E prosseguiu: “Pois bem, na data de 10 de fevereiro deste ano, a Sra. Jordana fez acusações e ameaças à minha pessoa, razão pela qual passei a temer pela minha integridade física e emocional”, explicou.

“Assim, dentro dos limites legais, busquei apoio de um advogado especializado, para que fosse intentada as medidas jurídicas cabíveis, e eu voltasse a me sentir seguro e tivesse preservado meu direito de ir e vir, assegurado constitucionalmente a todo e qualquer cidadão brasileiro”, ressaltou Lucas na nota pubicada e seus stories.



Em nenhum momento falei, mencionei ou mesmo autorizei dito profissional a escrever na petição que a Sra. Jordana alegou que ‘iria mandar uma facção criminosa me pegar”.

Finalizando, Lucas Souza ressaltou que a citação à Jojo Todynho não estará mais no processo judicial: “Dito isto, informo que já solicitei ao meu advogado que retire tal expressão do processo. Do mais, sigo firme na tentativa de resguardar meus direitos e me defender, na esfera cabível, de toda e qualquer acusação contra minha pessoa, intentada por quem quer que seja”, encerrou.