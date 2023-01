Lucca Fernandes lança feat com DJ Kevin

Em nova fase na carreira artística e apostando em projeto solo, o cantor Lucca Fernandes lança em parceria com o DJ Kevin, a música "Maratona da Sentada", que promete ser o mais novo hit do verão. Para chegar no resultado esperado, a letra foi escrita por cinco compositores de Mato Grosso do Sul. O clipe teve a direção e gravação do produtor-audiovisual, Izaqueu Borges.

Izaqueu Borges (Divulgação)

Animado com a chegada do novo trabalho. Lucca conta que as expectativas são das melhores, também ressalta que o projeto foi planejado e pensado antes no público.

"A música foi lançada com o propósito de torná-la o novo hit do verão, tem um refrão chiclete, sua coreografia é curta, boa e fácil, e com uma pegada simplesmente sensacional. Com esse lançamento quero ter a oportunidade de poder levar nosso show a novas casas, novas cidades e assim espalhar alegria no Brasil todo".

Lucca Fernandes (Divulgação)

Os compositores da música "Maratona da Sentada" são: Thiago Marques Soares Rosa, João Vitor Candido Flores, Luan Victor Bispo Falcão, Matheus Fernandes Rodrigues, Fred Poeta, todos são de MS. Além de participar e cantar no clipe, o DJ Kevin também fez a parte da produção musical.

Sobre Lucca Fernandes

Mas antes de seguir carreira solo, Lucca dividiu o palco com alguns parceiros, chegou a fazer dupla com alguns deles, onde fazia a primeira voz. Porém, há um ano vem seguindo carreira solo, hoje vem conquistando o público pelo país e a cada dia crescendo como cantor.

Lucca Fernandes (Divulgação)

Aos 25 anos, Lucca é natural de Santa Catarina, atualmente mora em São Francisco. Como músico procura não copiar ninguém, entretanto, busca extrair as melhores atitudes de cada artista. "Busco sempre ser diferente do que já existe, tento levar novidades, alegria e inspiração para os outros artistas que me acompanham", destacou.

Sobre o gênero musical, Fernandes explica que não se encaixa apenas em um gênero e seus shows são totalmente ecléticos. "Meu show é para todos os tipos de público, faço um pouco de tudo, desde o sertanejo, piseiro, pop rock, funk, entre outros", frisou o cantor.

Divulgação

Lucca também disse sobre alguns fatores que são essenciais na carreira de qualquer artista. Os cinco fatores que ele considera importantes são as seguintes: Humildade, Força de vontade, carisma, disciplina e por último talento.

E para finalizar, o sertanejo acredita muito na força espiritual, o que tem sido sua inspiração para alcançar o sucesso. "Tudo que fiz e conquistei até hoje, foi porque Deus nunca me deixou desistir, sempre me deu força para ir atrás de tudo, até mesmo quando quase ninguém achava possível. Então Deus sempre foi e sempre vai ser minha maior inspiração", revelou Lucca.