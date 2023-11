Luciana Gimenez relata pressão sofrida com envelhecimento: 'É uma pressão absurda'

A apresentadora Luciana Gimenez, revelou que enfrenta uma grande pressão estética aos 54 anos de idade. Apesar de sempre ter frequentado a academia, ultimamente ela tem sentido a necessidade de dedicar mais cuidados ao corpo. A apresentadora, inclusive, afirmou que malha seis vezes por semana.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Luciana negou ter feito cirurgia plástica e desabafou sobre o etarismo. "Não faço plástica porque tenho um pouco de medo. Mas tento fazer todos os procedimentos que eu posso para manter o colágeno e etc", disse ela. E completou: "É difícil e desafiador ficar velha, ainda mais como mulher no Brasil. Aqui parece que quando você faz 35 [anos] você já morreu. É uma pressão absurda".

Nas redes sociais, os internautas se solidarizaram com a fala da apresentadora. "Ela tem razão! Se nós já sofremos com a pressão estética e etarista para nos mantermos jovens e belos, imagina ela que é famosa! A pressão é muito maior", disse um seguidor do Instagram. "Ainda mais para quem é atriz ou modelo que trabalha com a beleza! A pressão para elas é pior", concordou outra.