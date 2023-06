Ludmilla ganha liminar contra Mário Frias por fake News na Justiça

No último mês de março, Mário Frias acusou Ludmilla em seu perfil oficial no Twitter de receber cerca de R$ 5 milhões por meio da Lei Rouanet para a produção de um programa de TV que contaria sua história, porém, a informação era falsa.

Diante disso e da repercussão, a cantora de “Numanice” entrou com uma ação na Justiça contra o deputado federal na Justiça por fake news, e nos últimos dias, ela recebeu uma liminar favorável no processo. A informações foram confirmadas pelo portal G1 e do Splash UOL.

Em ordem da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o político foi obrigado a remover o conteúdo mentiroso em até 48 horas a partir do momento em que foi notificado, e em caso de descumprimento da ordem, a liminar prevê uma multa diária de R$ 5 mil.

“Diante de tais fundamentos, tenho por bem em deferir a medida para determinar que o réu retire as publicações das plataformas em que foram postadas, notadamente: a foto da autora abraçada ao atual Presidente da República, Luiz Inácio da Silva, acrescida de dois recortes de notícias, sendo uma sobre uma suposta reportagem da Folha de São Paulo indicando que a autora teria feito ‘L’ de Lula em seu show e a outra, uma publicação do Diário Oficial, que, segundo o réu, comprovaria que a autora teria recebido quase R$ 5 milhões via Lei Rouanet — no prazo de 48 horas”, ordenou.