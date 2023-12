Ludmilla tem reconhecimento mundial: 'Uma das artistas mais influentes do mundo'

A revista Billboard reconheceu Ludmilla como uma das artistas latinas mais influentes do mundo. Essa publicação, essencial no cenário musical mundial, destacou a cantora como a única representante brasileira em sua lista de influentes.

Segundo a revista, a seleção de Artistas Latinos em Ascensão de 2023 apresenta nomes que quebraram recordes em seus respectivos gêneros, tanto nacional quanto internacionalmente. O post destacou uma declaração de Ludmilla sobre suas origens.

"Eu venho da favela no Rio de Janeiro, onde o funk é muito forte. É um gênero musical que salva vidas. Nestas comunidades, você tem muitas conexões com o funk e com a black music. Eu comecei a cantar e a aparecer na mídia por causa do funk. Eu vi que meu alcance musical era amplo, que eu podia fazer qualquer coisa que eu sonhasse que eu quisesse. Então, investi mais e mais e estou neste momento", disse a cantora. Confira: