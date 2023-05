Luís Miranda detalha situações de assédio envolvendo Marcius Melhem

Recentemente, Luís Miranda deu uma entrevista para o Metrópoles e comentou sobre as acusações de assédio contra Marcius Melhem.



“Isso tem que ser tratado por ele. Ele tinha que estar em um psicólogo tratando o grau elevado da sexualidade dele. Tratando a prática de exercer poder dessa maneira. Isso é uma doença, ele tem uma doença que precisa ser tratada. E é triste, é lamentável, é penoso ver um doente relutar contra a cura”, disse ele.

Luís também afirmou que ocorria muita manipulação nos bastidores. “Vocês não sabem o que é viver em um ambiente que é maravilhoso, que é o sonho de todo mundo. A gente não quer perder, às vezes a gente se apega àquilo ali. E tem que enfrentar espécimes desse nível, que manipulam relações, comportamentos, que minam coisas. Quando eu entrei lá, entrei com um poder. Quando eu saí de lá, eu saí na m****, no zero poder. Comigo foi assim. Não sei se por causa da minha postura de ser gay. Eu não confabulava com ele papinho de xo****, de mulher. Isso não tinha comigo. Nem papo de p****, nem papo de nada”.

O ator também confessou que via tudo como uma brincadeira até saber da denúncia de Dani Calabresa. “Quando ela me ligou, eu fiquei bastante perturbado, comecei também a fazer alguns links de algumas coisas. E eu liguei, então, na sequência para [os diretores do Zorra, na época] Maurício Farias e para Mauro Farias, para tirar algumas opiniões sobre o assunto. Queria entender se aquilo partiu de uma coisa… Vou ser bem sincero aqui: se era uma queixa dela, porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada, ou se de fato, realmente, a coisa do abuso sexual fazia parte. A gente entendia naquele momento como uma brincadeira. Mas, depois, eu pensei assim: seria brincadeira se fosse comigo, com os outros que faziam parte do elenco. Mas quando é chefe a coisa é mais complicada, né?”.

O famoso confessou que chegou a ver algumas investidas de Melhem. “No que diz respeito aos assédios, alguns eu vi. E a Dani, de fato, falou comigo naquele dia específico da festa, que ele mostrou o p*u para ela. Tirem suas conclusões que quiserem. Basicamente, um comportamento íntimo demais para a hierarquia da casa. De entrar no camarim quando ela estava trocando de roupa ou experimentando uma peça, brincadeiras de cunho sexualizado, piadas nesse lugar. E essas armações, de articulação de poder. Várias vezes no camarim ela virava para mim e fazia gestuais do tipo: ai, meu Deus, Marcius aqui de novo. Várias vezes ela bufava isso comigo. E isso eu posso atestar, porque eu era fofoqueirinho com ela”, contou.

COMUNICADO

Marcius Melhem enviou um comunicado sobre a entrevista ao Splash UOL e negou mais uma vez as acusações.