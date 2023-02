Luisa Mell, Xuxa e outros famosos criticam fantasia com 2 mil penas de faisão

Luisa Mell foi às redes sociais criticar uma componente de uma escola de samba que desfilou com uma fantasia confeccionada com 2 mil penas de faisão.



Em um longo texto, a ativista comentou o quanto é apaixonada pelo Carnaval, mas deixou bem claro que passou da hora de as pessoas ainda usarem da “crueldade” com os animais para se apresentarem na avenida. No texto, Luisa ainda revelou como são as técnicas para a extração das penas.

“2 mil penas de faisã. Eu sou uma apaixonada por carnaval. Sempre fui. Quando descobri a crueldade das fantasias, fiquei horrorizada. Para arrancar as penas das aves, são usadas técnicas como a do zíper: elas são levantadas pelo pescoço, as pernas amarradas e então as suas penas são arrancadas. Esse processo provoca dor, sofrimento e as deixa expostas ao sol e a infecções graves. A luta dos animais durante este processo chega a provocar fraturas”, começou.

reprodução Instagram

“Os avestruzes, que vivem aproximadamente 40 anos, todos os anos sofrem com essa brutalidade. Quando descobri, comecei uma luta para mudar esta realidade. No começo foi difícil. Hoje, as grandes musas do Carnaval não usam mais penas verdadeiras. E brilham cada vez mais! Infelizmente muitas pessoas ainda apoiam e acham bacana exaltar fantasias de penas verdadeiras. Como se isso fosse status. Não existe beleza que justifique tamanha maldade. Continuarei todo carnaval falando (militando, como dizem). Lutarei até o fim das minhas forças para um carnaval sem crueldade”, concluiu.

Reprodução/Instagram @dadodolabella



Xuxa entrou na discussão. A apresentadora também se disse contra o uso de penas naturais, embora já tenha usado. “Deveriam pagar multa quem usar….. eu usei muito no passado, couro , camurça, penas no carnaval e já tive casaco de pele …. Isso se chama ignorância , sim , não tínhamos a informação q temos hj , e pra isso parar é cobrar uma multa enorme e mostrar a cada uma dessas pessoas o sofrimento de cada animal .Sinto muito por tudo que fiz , sem saber o que estava fazendo , mas hj …. Não dá mais.”

Dado Dolabella deu sequência aos comentários reprovando o ato. “Isso é surreal ainda acontecer! São monstros desumanos!”, exclamou.