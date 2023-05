Lula lamenta morte de Rita Lee: 'Agora falta você'

Na manhã desta terça-feira, 9 de maio, o Brasil se despede de Rita Lee Jones, o ícone do rock. A cantora morreu aos 75 anos em decorrência de complicações da batalha contra um câncer de pulmão. Rita sempre foi conhecida pelo seu humor ácido, canções irreverentes e sempre criticou a política brasileira. Em um tweet, Lula lamentou a perda e relembrou que ela achava cafona ser chamada de ‘Rainha do Rock’:

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória.”



Ele continuou em seu pronunciamento e relembrou do impacto da cantora na música brasileira, relembrando a batalha que sempre travou contra o machismo:

“Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.”

Por fim, Lula ressaltou que ela jamais cairá no esquecimento e finalizou fazendo menção para o seu hit “Agora Só Falta Você”:



“Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você.”