Lumena Aleluia abre o jogo sobre vida após BBB 21: 'Humorista e tantas outras'

Lumena Aleluia foi uma das participantes mais marcantes durante o confinamento do 'BBB 21' e após deixar o confinamento, a vida da psicóloga mudou completamente e ela já passeou entre algumas profissões nos últimos anos, inclusive comediante e participante de outros realities show.

No entanto, em uma entrevista para a Revista Caras, a famosa abriu o jogo sobre a realidade da vida pós-reality, e, durante a entrevista com muito humor, arrancou gargalhadas de queme stava presetne.

"O Big Brother, realmente foi uma um chamado da Lumena criança, que queria ser artista, mas que não via nesse lugar uma oportunidade positiva. Hoje eu agradeço tanto ao Big dos Bigs, agradeço muito porque hoje eu me encontro muito mais realizada no entretenimento fazendo minhas piada doida e recebendo carinho do público", contou ela, que afirma que passou por uma mudança profunda depois de ter sido alvo de críticas e cancelada na época do 'BBB'.