Mãe de Ludmilla rasga elogios para Jojo Todynho na academia: 'Motivação'

Jojo Todynho está com tudo! Desde o ano passado, ela tem usado suas redes sociais para compartilhar sua rotina de alimentação saudável e atividades físicas regulares, e com isso, vem inspirando muitos fãs e seguidores pelo Brasil. Nesta terça-feira (16), uma seguidora especial confessou ter sido encorajada pela cantora: ninguém menos do que Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla!

Através do Instagram, Silvana postou um vídeo treinando na mesma academia de Jojo e rasgou elogios para a amiga: "Vou falar para vocês, Jordana é um exemplo de motivação. Ela me induziu a vir para cá, e cá estou eu, mas está tudo certo", declarou.

A mãe de Lud, que fez seu primeiro treino nesta manhã, ainda revelou que Jojo está pegando pesado na malhação e evoluindo bastante. "A 'bicha' está uma marombeira, vocês não estão entendendo! Eu fiz aquilo ali morrendo, sem peso nenhum, e ela fez com três! Minhas pernas tão aqui que não me aguento", comparou Silvana, dando risada. Confira: