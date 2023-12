Maíra Cardi e Thiago Nigro fazem ensaio de natal e levantam suspeita: 'Novos frutos!'

Neste sábado (24), Thiago Nigro compartilhou com seus seguidores o ensaio fotográfico com tema natalino que fez ao lado da esposa, a digital influencer e coach de emagrecimento Maíra Cardi. O casal reuniu os filhos da empresária em frente à árvore de Natal, com todos usando roupas temáticas.

As fotos postadas no Instagram de Thiago chamaram atenção do público devido a uma possível gravidez, já que o Primo Rico posa com a mão sobre a barriga da ex-BBB numa delas, além da legenda que fala sobre poder "em breve anunciar novos frutos".

"Há quase 3 anos tive meu encontro com Deus e ela [Maíra] também. Dali em diante, entendemos que entre hoje e amanhã, celebramos o nascimento Dele, e comemoramos o seu aniversário. Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo Dele e no jeito Dele. E somos gratos por isso", começou o influenciador.

"Gratidão à família linda que temos, aos projetos que poderemos realizar e que muitos frutos ainda venham por aí, aliás, em BREVE, espero poder anunciar novos frutos. Feliz Natal a todos, ho ho ho", finalizou, deixando os fãs curiosos. Confira os cliques: