Manoel Vicente é a versão laranja de Gil do Vigor?

Aos 32 anos, Manoel Vicente é o mais novo morador da Casa de Vidro, do “BBB23”, da TV Globo. Ao entrar no jogo, o rapaz surgiu saltitante e todo feliz, gritando: “A força do laranja”. Seu jeito descontraído relembrou muito o modo como Gil do Vigor se apresentou em sua edição do reality.

Psiquiatra, Manoel chegou a contar sobre sua personalidade ao site oficial do programa: “Gosto de ver minha personalidade como agridoce. Tenho uma coisa um pouco mais sarcástica, ácida, incisiva, mas, ao mesmo tempo, sou muito easy-going, brincalhão, mas gosto de manter a postura de me impor, mas tendo uma ternura, carisma e afetividade.”



Estão na Casa de Vidro os seguintes participantes: Giovanna, Manoel, Gabriel e Paula. E A Casa de Vidro está localizada em um shopping do Rio de Janeiro. O “BBB23” começa no dia 16 de janeiro.

Manoel namora Rafael. Os dois estão juntos há 11 anos e vivem um amor livre.