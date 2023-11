Maraisa revela que sucesso de 'Medo Bobo' foi inspirado em homem casado: 'Platônico'

Na última sexta-feira (24), Maiara e Maraisa foram as entrevistadas do "Conversa com Bial", onde relembraram alguns de seus maiores sucessos na carreira musical.

Na ocasião, Maraisa revelou que o hit 'Medo Bobo', foi inspirado na sua própria vida amorosa, na época em que passou três anos apaixonada em um homem comprometido.

"Era apaixonada por essa pessoa por três anos. Fazia música para ela, que sabia. Só que tinha uns empecilhos, ele não era solteiro. E o amor era platônico. Não acontecia nada e eu ficava alimentando ele dentro de mim. Um belo dia ele resolveu a vida dele. Muito tempo depois, quando já tinha esfriado isso dentro de mim, recebi uma ligação dele e aí aconteceu e foi melhor do que eu imaginei", disse ela.