Marina Ruy Barbosa desabafa nas redes sociais após ser ofendida: 'Horrorosa'

Marina Ruy Barbosa atingiu o ponto de saturação, decidiu romper com as críticas incessantes e expressou sua indignação em relação aos comentários negativos que tem enfrentado. Incomodada com a designação de "horrorosa", a artista não conseguiu conter suas emoções e desabafou por meio de suas redes sociais. Em uma série de vídeos, a ruiva abordou o tema que tem impactado seus nervos de maneira intensa.

Acabei de chegar da gravação e vim falar um pouquinho com vocês sobre algo que Enfim, muita gente pode falar: 'nossa, que coisa fútil', 'por que ela está falando disso?', 'que desnecessário', porque é sempre assim. Sempre vai ter alguém diminuindo a sua opinião, diminuindo o que você está falando e levando para um+. outro lugar. Mas dane-se! Pois eu estou afim de falar", disse.

Marina ainda completou: "Diversas vezes, eu me deparo com posts e com comentários que são comparativos entre duas mulheres, entre duas pessoas públicas e até mesmo comparações da mesma pessoa em momentos e idades diferentes. Gente, isso é tão cruel, isso é tão pequeno. Por que essa obsessão por diminuir ou ferir a autoestima de alguém ficou engraçado ou positivo?". Ainda no mesmo momento, a atriz de 'Fuzuê' reforçou: "Eu realmente sinto uma obsessão em depreciar mulheres. Não importa a idade ou a profissão. Tem sempre muitas críticas relacionadas à aparência física da mulher. Isso é extremamente tóxico, porque as pessoas estão deixando de ser aquilo que elas são, de se vestirem, de se pentearem ou de se posicionarem da forma como elas gostam e se sentem bem, por conta desses comentários". Por fim, ela declarou: "O tribunal da internet está sempre questionando e problematizando qualquer coisa. Eu postei uma foto na semana passada e teve gente falando que eu estava horrorosa e magra demais. Para quê? Isso não foi uma coisa que me magoou, até porque eu já postei fotos que falaram assim: 'Nossa, como você tá inchada', 'Nossa, como você engordou'". Confira nos Stories: