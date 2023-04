MC Biel Xcamoso, de 24 anos, morre em acidente de carro

O cantor e produtor MC Biel Xcamoso, de 24 anos, morreu em um acidente de carro em Pernambuco. Ele era um dos nomes mais conhecidos do gênero no estado e estava em plena ascensão na carreira.

O acidente aconteceu por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (10) na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O veículo atingiu entrada do Edifício Maria Leopoldina, na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves, segundo o Corpo de Bombeiros.



A morte foi confirmada pelo serviço do SAMU e duas equipes dos bombeiros ficaram no local até a chegada da polícia. O artista tinha feito um show algumas horas antes do acidente fatal.

O enterro será no cemitério Santo Amaro, às 16h.

Em vídeo, foi possível ver o momento exato do acidente em que o carro de MC Biel Xcamoso aparece em alta velocidade, chega a capotar e bate no muro de um prédio. Pouco tempo depois, os policiais chegaram ao local.

Recentemente, MC Biel Xcamoso, que tinha o hit “Tome na Pepeka” com um dos seus sucessos, cantou com MC Pipokinha, que chamou a atenção da mídia por conta de seus shows sensuais, que dividiram opiniões.

Algumas horas antes do acidente, MC Biel Xcamoso chegou a compartilhar fotos de uma garrafa de whisky e energético, mas não foi divulgado se o artista estava embriagado no momento do acidente ou não. Ele tinha feito um show na boate Lounge Music antes do acidente.