MC Daniel manda recado para Mel Maia e para Leo Dias

Após o término com a atriz Mel Maia, MC Daniel vem causando nas redes sociais. Na noite de ontem, 13 de junho, o funkeiro abriu o coração para os seguidores e admitiu que está passando por um período difícil, mas que está tendo ajuda profissional.

Entenda o polêmico término de Mel Maia e MC Daniel

“Conversei com o psicólogo ontem, conversei hoje. Primeiramente, queria pedir desculpa para Mel pela exposição, por ter rebatido críticas, coisas que eram mentira ou algo do tipo. Pedir desculpas pra família dela, pras amigas dela”, começou a sequência de stories.

O cantor pediu desculpa aos fãs e aqueles que se sentiram ofendidos com suas atitudes “na hora da raiva”. Ele explicou que a fama veio de uma só vez e não soube lidar com isso. “Eu sou assim, mas tô controlando. Já busquei ajuda e vou buscar mais”, afirmou.



Ele também pediu perdão a Leo Dias, com quem trocou farpas nos últimos dias, após o jornalista noticiar o fim do relacionamento do cantor e da atriz. “Queria pedir desculpas para o Leo, por eu ter exposto a doença dele. Não queria ter feito isso, foi no momento da raiva”, explicou.

Ele ainda contou como está sendo o processo da terapia. “Psicólogo não é só pra doido, eu achava que era. Ele vai te dar orientação de como contornar essas situações, de como controlar suas emoções, suas tristezas, suas raivas… lidando melhor com sua vida e com as pessoas que você ama, principalmente”, disse.

Por fim, o cantor pediu compaixão dos fãs para entenderem sua situação. ”Sei que tô errado, busquei ajuda e vou melhorar”, finalizou.



Já nesta manhã, o cantor parece ter acordado melhor. “Bom dia, família! Vamos nos cuidar, trabalhar, e nos apegar com Deus. Hoje o dia vai ser incrível, vai dar tudo certo. No final do dia, quando a gente botar a cabeça no travesseiro, a gente vai estar feliz e em paz”, disse nas redes sociais.

ENTENDA A POLÊMICA

Tudo começou após o jornalista publicar uma exclusiva, anunciando o término de Mel e Daniel. De acordo com Leo Dias, o funkeiro chegou até a curtir uma foto de Sinttya Ramos, suposta ex-amante do jogador Casemiro.

O MC não deixou barato e apareceu nas redes para falar sobre a situação. “2018 mano, como você pode ser sujo assim, eu fico impressionado com o tamanho da sua maldade no coração”, disparou ele, fazendo referência à publicação da mulher.

Depois disso, Leo apareceu nos stories e mostrou prints de conversas do funkeiro com a atriz global. Porém, era possível ver que a data das mensagens divulgadas era 30 de setembro, sendo que o namoro com Mel Maia começou somente em novembro de 2022.

A situação piorou mesmo quando o cantor mandou diversos áudios ameaçando Leo Dias, dizendo que ele iria conhecer o verdadeiro Daniel.

“Você é comédia e maldoso. Todo mundo peida pra você, eu não vou peidar pra você não. Cê vai sentir na pele meu parceiro, cê vai conhecer o Daniel. Cê conhece o MC Daniel, da internet, musiquinha. Cê vai conhecer o Daniel, entendeu? Sou famoso, vai fazer um ano. A vida inteira não fui famoso. Dei a vida, corri atrás, dei o sangue, o suor pra estar onde estou hoje, pra vim um pau no c… igual você me tirando”, afirmou o cantor.



Além disso, ele surgiu nos stories do Instagram irritado com as notícias divulgadas por Leo. Ele reclamou sobre as possíveis fake news e cutucou a vida pessoal do jornalista. “Família, cuidado com as mentiras da internet, hein! Cuidado com o cara torta!”, gritou ele com os amigos.

Leo se pronunciou durante o programa “Fofocalizando”, em que é colunista, e recordou uma situação que passou com a cantora Anitta, comparando-a com a polêmica com MC Daniel. Ele contou que a artista o chamou para o carro dela e questionou: “‘Que foto é essa aqui? Você tem que cuidar da sua saúde’”.

“Ela fez isso no privado. Ela nunca foi no público, ela nunca falou um ‘ai’ na internet, nem nas redes sociais. Essa é a verdadeira pessoa que gosta, que quer tratar o ser humano”, completou.