Mel Maia aproveita virada de ano para assumir novo amor: 'your love fixed me'

A fila anda! Na madrugada desta segunda-feira (01), Mel Maia compartilhou registros de sua virada de ano ao lado do novo namorado e deu o que falar nas redes sociais.

A atriz, que antes tinha um relacionamento com MC Daniel, agora está namorando o surfista João Maria Pereira. Na ocasião, ela fez questão de se declarar para o amado: "Your love fixed me" (O seu amor me consertou), escreveu ela na legenda da publicação.

"Agora sim uma pessoa que de fato combine com ela", disse uma seguidora. "É a primeira vez que mel maia namora um bonito", disse mais uma. Confira: