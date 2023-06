Menina do Bambu ressurge em homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel publicou uma missão para os seguidores: encontrar a menina que mandou Silvio Santos “enfiar um bambu no c…”. A apresentadora fez um post no perfil do Instagram com a imagem da menina, que fez sucesso em 1985 ao fazer uma piada suja no programa de Silvio, e colocou a frase: “Procura-se”.

Pois não é que deu certo? Durante a gravação do Programa Silvio Santos de 60 anos, realizado na tarde desta terça-feira, 30 de maio, no SBT, Daiza Lazarte Barros, que ficou conhecida como a “menina do bambu”, estava no plateia e participou da atração especial.



“Quando a Patrícia me marcou na rede social, meu esposo acabou me marcando e eu pedi para ele desmacar, porque eu tinha entrado com um processo. Mas, acho que chegou o fim disso. Eu vim aqui pela homenagem. É um momento de alegria e reconhecer esses 60 anos.”

“Na época, essa história acabou me causando transtornos. Mas, isso ficou no passado”, continuou. Daiza é casada com Laudelino Barros, ex-atleta olímpico.