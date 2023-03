Ministério da Cultura abre edital para levar artistas para Argentina

O Ministério da Cultura (MinC) está com edital aberto para levar 90 artistas até a 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (Mica), evento no qual o Brasil é convidado de honra. A inscrição está aberta até o dia 31 de março, para artistas empreendedores de nove categorias: audiovisual, circo, dança, teatro, design, editorial, hip hop, música e games.

O evento ocorrerá entre os dias 1º a 4 de junho, no Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires. Os selecionados terão as passagens de ida e volta, assim como os gastos de permanência custeados pelo edital.

A ideia é levar os agentes culturais para trocas educacionais e de negócios com o país latino. Desta forma, o ministério deseja alinhar uma agenda bilateral, que vincule os setores das indústrias culturais para complementar cadeias de valor da economia da cultura.

Os interessados deverão escolher entre o perfil de vendedor ou comprador no momento da inscrição, um tutorial explica o que é cada um no site. O edital com o regulamento está aqui. A seleção irá levar em consideração alguns critérios de representatividade, inclusão, criatividade e respeitará a distribuição regional com, ao menos, um perfil vendedor por região para cada um dos setores.

A ministra da cultura, Margareth Menezes, acredita que essa será uma oportunidade de “somar oportunidades para fortalecer o setor econômico cultural”.