Miss Brasil Cinthya Moura impressionou júri e fãs com vestido incrível: 'Nossa Senhora'

A Miss Brasil Cinthya Moura impressionou o júri e a web ao surgir com um look inspirado em Nossa Senhora Aparecida para disputar a 32ª edição do concurso Reina Hispanoamericana, que aconteceu na Bolívia, no último domingo (28). A pernambucana chamou atenção com seu belíssimo vestido dourado e conquistou o terceiro lugar na competição.

O look criado pelo estilista mineiro Hélcio Junior possui bastante transparência e um longo véu de fios azuis, que forma uma grande cauda que vai até o chão. A fenda frontal, a gola alta e os detalhes brilhantes também se destacaram no modelito que faz referência à padroeira do Brasil.

Cynthia Moura ficou atrás apenas da venezuelana Fernanda Isabel Rojas, que obteve o segundo lugar no concurso, e da peruana Maricielo Gamarra, a grande vencedora da disputa. Confira: