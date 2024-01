Morre aos 75 anos, mãe de Gisele Bündchen em Porto Alegre: 'Vânia tratava câncer"

Morreu neste domingo (28/1), aos 75 anos, Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen. A matriarca estava internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o tratamento de um câncer. A informação é da jornalista Kelly Matos, de GZH.

Discreta nas redes sociais, Vânia era casada com Valdir Bündchen, com quem teve outras cinco filhas além de Gisele: Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. A modelo não se manifestou sobre o assunto. O velório está previsto para acontecer na manhã desta segunda-feira (29/1), em Porto Alegre. Os familiares de Bündchen são da região, de Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde nasceu Gisele. Em 2020, Nonnenmacher participou de um comercial de Dia das Mães ao lado da filha, para uma marca de cosméticos importada, e falou sobre a educação que deu para Gisele. "Eu sabia a filha que tinha criado. Confiei muito e sempre acreditei em ti. Esperei que os valores que você tinha aprendido levaria com você por onde andasse", lembrou.