Morre Dani Li, dona de hit 'Eu sou da Amazônia': 'Velório será aberto ao público'

Na tarde desta quarta-feira (24), morreu a cantora afuaense Danielle Fonseca Machado, conhecida como Dani Li, aos 42 anos, na cidade de Curitiba (PR). Dani, que cantava desde os 5 anos, ficou conhecida após cantar em seu hit "Eu sou da Amazônia" as maravilhas do norte ao som do estilo brega.