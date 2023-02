Morre jornalista Glória Maria, após luta contra o câncer

Morreu na manhã desta quinta-feira (2), sem nunca ter revelado a idade, a jornalista, repórter e apresentadora Glória Maria. A notícia do falecimento foi dada pela Globonews. Glória tratava de um câncer de pulmão. Em novembro de 2019, ela viria também a descobrir um tumor no cérebro, após sofrer um acidente doméstico. Glória Maria foi internada no dia 4 de janeiro para dar continuidade no tratamento, e na ocasião, a alta estava prevista para o dia 6 do mesmo mês. Na época, a Globo não informou o hospital ou clínica onde a jornalista estava internada.

Ela estava internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Conhecida especialmente pelas centenas de viagens que fez pelo mundo recheando o “Fantástico” e “Globo Repórter” com excelentes reportagens, Glória Maria era o mais puro sinônimo competência, pois era pautada naturalmente pela curiosidade de saber e aprender. “O mais extraordinário é a possibilidade que o jornalismo te dá de aprender. É uma profissão em que você tem contato direto com todo tipo de emoção”, disse ela, em relato ao site Memória Globo.



“Se depois de morta, botarem minha idade, puxo a perna de todo mundo”