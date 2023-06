Morre Luiz Schiavon, fundador e tecladista do RPM, aos 64 anos

Nesta quinta-feira (15), o tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon, morreu aos 64 anos. Ele enfrentava uma doença autoimune desde 2019 e a triste notícia foi confirmada pela família do músico por meio das redes sociais.

No comunicado oficial, foi informado que o artista enfrentou complicações durante uma cirurgia de tratamento da doença autoimune, mas não resistiu.

A cerimônia de despedida será realizada restrita apenas a pessoas próximas, amigos e familiares.

“É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu”, começou o comunicado.

“Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão”, acrescentou.

“Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele”, finalizou o comunicado.

Além de toda uma carreira dedicada ao RPM em suas variadas formações, Luiz Schiavon ainda foi responsável pela banda do “Domingão do Faustão“, da TV Globo, durante os anos de 2004 a 2010