Morre Paulo Caruso, aos 73 anos

Morreu, na manhã deste sábado, 4 de março, Paulo Caruso, aos 73 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Fundação Padre Anchieta, TV Cultura. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Cartunista, caricaturista e chargista, Caruso esteve no “Roda Viva” desde 1987, emprestando seu talento às milhares de entrevistas no programa da TV Cultura. Com suas caricaturas e charges, Caruso faz parte da história política e social do Brasil. Formado em Arquitetura pela FAU – USP, não seguiu carreira e começou como chargista no Diário Popular em 1960. De lá para cá, passou por diversos veículos de comunicação como O Pasquim, revistas Careta, Senhor e Istoé. Entre os diversos livros publicados, destaca-se “As Origens do Capitão Bandeira”, 1983, e outros com cenas irônicas que acompanham a história política brasileira, Ecos do Ipiranga (1984) e Bar Brasil na Nova República (1986). Além disso escreveu também São Paulo por Paulo Caruso – Um Olhar Bem-Humorado sobre Esta Cidade (2004), em homenagem aos 450 anos da metrópole.

Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA, em 1994. Por sua habilidade para a sátira e para a caricatura, aliada à numerosa produção, sua obra é das mais conhecidas do País.