Na contramão do sertanejo, MC DF é aposta do funk em MS

Márcio, mais conhecido como MC DF é a mais nova promessa do mercado da música de Mato Grosso do Sul. O jovem de 19 anos, vem despontando como cantor de funk e trap, ele que é artista independente, trabalha na busca pelo sucesso e a valorização do ritmo musical no Estado.

Mas quem pensa que ele só sabe cantar, está enganado, MC DF também compõe e atua na produção musical há dois anos. “Estou sempre em busca do conhecimento para trazer algo novo, diferente e agradável ao público”, contou o cantor.

A paixão pela música começou cedo, quando criança, MC DF gostava de cantar os hinos na igreja, a qual frequentava ao lado da avó. Ele chegou a tocar violino, um dos instrumentos que mais gosta. Mas a decisão de ser artista veio logo após a pandemia, quando estava decidido o que queria.

“Eu já tinha tentado tanta coisa e com um problemas no relacionamento e em casa comecei a escrever e cantar, com isso eu me sentia melhor e vendo que isso me fazia bem, decidi me dedicar. Mas estou correndo atrás do meu sonho que é viver do que amo. Quando comecei não achava que seria algo tão sério, eu só queria escutar minhas próprias músicas mas as pessoas ao meu redor começaram a se interessar também e conforme o tempo foi passando foi se tornando mais natural esse sonho.”, comentou MC DF.

Foto: Carlos André