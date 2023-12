Naiara Azevedo anuncia participação em novo sucesso: 'Saiu mais um hit chiclete'

Naiara Azevedo anunciou em suas redes sociais na tarde da última sexta-feira (15), que, fez participação em um hit em parceria com o cantor Zé Luccas.

"Saiu mais um hit com participação minha !!! Dessa vez é com meu amigo Zé Luccas. Eu amei participar desse projeto, essa música é viciante demais !!! Vecês vão amar !!! TENTAÇÃO já está disponível em todas as plataformas digitais e no youtube, BORA DAR PLAY", escreveu, ela.

O resultado claro, não poderia ser diferente. Os fãs já estão curtindo o novo sucesso. "Música chiclete, Mamis! Já tá na ponta da língua!!!", disse uma seguidora. "Correndo pra lá", disse outra. "Top. E muito boa!". Confira: