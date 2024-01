Nasce Benjamin, filho do jogador Alexandre Pato e Rebeca Abravanel: 'Curtindo o bebê'

As informações foram confirmadas pela Quem com fonte da família do casal e assessoria de imprensa do SBT A apresentadora e o jogador optaram por manter a discrição após o nascimento do bebê para curtir o momento familiar. "Eles estão ótimos e em casa", afirmou a assessoria de imprensa do SBT.

Casados desde 2019, Rebeca e Pato tiveram a gravidez anunciada em setembro de 2023. "Eles completaram quatro anos de casamento e a gravidez sempre foi uma vontade dos dois. Certamente, muito desejada. Estão todos felizes que a família vai crescer. O bebê era bastante desejado", disse uma fonte da família, no início da gestação da filha de Silvio Santos. Fonte: revistaquem