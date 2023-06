Nelson Piquet tem recurso negado vai pagar R$ 5 milhões por falas racistas

Nelson Piquet, está em apuros! O ex-piloto de Fórmula 1 foi pego de surpresa ao ter o recurso contra uma sentença milionária por racismo e homofobia rejeitada. A condenação foi em resposta a termos racistas e homofóbicos usados por Piquet para se referir ao superastro britânico, Lewis Hamilton.

Piquet tentou se defender, alegando “omissão no ato judicial”. Porém, a justiça não concordou e decidiu que ele deverá desembolsar nada menos que R$ 5 milhões! O valor será direcionada a fundos que promovem a igualdade racial e combatem a discriminação LGBTQIA+.

A juíza Thaissa de Moura Guimarães rejeitou todas as alegações da defesa de Piquet. Ela declarou que “o juiz não precisa se pronunciar sobre todos os pontos e leis citados pelas partes, apenas aqueles que são pertinentes à decisão do caso”.

RELEMBRE O CASO

As declarações ofensivas de Piquet foram feitas em uma entrevista em 2021. O piloto usou termos e expressões ofensivos para se referir a Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1 por sete vezes.

“O ‘neguinho’ meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso. O Senna não fez isso. Ele foi, assim, ‘aqui eu arranco ele de qualquer maneira’. O ‘neguinho’ deixou o carro”, disse Piquet em entrevista.

Mais adiante, mais ofensas: “O Keke (Rosberg)? Era uma bosta. Não tinha valor nenhum. É que nem o filho dele (Nico), ganhou um campeonato, o ‘neguinho’ devia estar ‘dando mais c…’ naquela época e estava meio ruim”, continuou.

A ação contra Piquet foi movida por várias organizações, incluindo a Educafro, o Centro Santo Dias, a Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Juntas, pediram R$ 10 milhões de reparação pelos danos morais coletivos e sociais causados à população negra, à comunidade LGBTQIA+ e ao povo brasileiro em geral.

Piquet, considerado uma figura proeminente do esporte brasileiro, foi acusado de violar o direito fundamental à honra da população negra e da comunidade LGBTQIA+. O juiz Pedro Matos de Arruda estipulou o valor da sentença em R$ 5 milhões.

Arruda ressaltou que as palavras de Piquet não podem ser ignoradas. Como uma personalidade pública influente, suas ofensas são absolutamente inaceitáveis e ferem os valores fundamentais da sociedade.

Para definir a quantia de R$ 5 milhões, o juiz se baseou numa doação que Piquet fez para a campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, de R$ 501 mil. Com a regra que limita as doações a 10% da renda bruta do doador no ano anterior à eleição, a conclusão foi que Piquet deveria ter faturado pelo menos R$ 5 milhões em 2021.

“Desta forma, considerando que o réu se propôs a pagar mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para ajudar na campanha eleitoral de um candidato à presidência da república, objetivando certamente a melhoria do país segundo as suas ideologias, nada mais justo que fixar a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – que é o valor mínimo da sua renda bruta anual – para auxiliar o país a se desenvolver como nação e para estimular a mais rápida expurgação de atos discriminatórios.”

A indenização por danos morais coletivos será destinada a fundos que promovem a igualdade racial e a luta contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+, reafirmando a importância do respeito e da igualdade em nossa sociedade.