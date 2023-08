Neste sábado (12), a partir das 15h, acontece o Seminário de Cura e Libertação no Renascer Hall

O evento será promovido pela Bispa Virgínia Arruda e contará com a participação de Apóstolo Estevam Hernandes, Bispa Sonia Hernandes , Bispa Fernanda Hernandes e a Pra. Cássia Sale , que trarão palavras proféticas , dentro do seminário que será dividido em diversas etapas .Os louvores ficarão por conta da Fabiana Sinfrônio , Bispa SÔNIA e Bispa Fê lançando a música “A resposta “em uma nova versão que faz parte do Dvd “ A marca da Promessa “.

A música que tem autoria da Bispa SÔNIA e Thalles.

Durante o evento, também haverá a comemoração do aniversário da Bispa Virgínia Arruda, conhecida por suas pregações e orações que alcançam diariamente cerca de 300 mil pessoas em suas redes sociais, possui uma carreira multifacetada.

Além de sua dedicação à música gospel, ela é pastora há 19 anos, percorrendo todos os estados do Brasil e da Europa para levar a Palavra de Deus.

Além disso, Virgínia é uma empreendedora de sucesso, atuando como CEO da VA Group, que engloba quatro empresas: uma linha de semijoias, clínica de estética, agência de marketing, gravadora e produtora de eventos, todas elas com a marca VA. Seus sete CDs e seus álbuns já acumularam mais de 15 milhões de visualizações nas plataformas digitais e YouTube.

Serviço:

Seminário de Cura e Libertação

Data: 12 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Renascer Hall

Endereço: Rua Dr. Almeida Lima, 1290 – Mooca (São Paulo/SP)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível