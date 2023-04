Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez: 'Planejamos a sua chegada'

Neymar vai ser papai pela segunda vez! A novidade foi contada pelo jogador e a namorada, Bruna Biancardi, nesta terça-feira, 18 de abril.



“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixar os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você! “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” – Jeremias 1:5”, diz o texto compartilhado pelo casal.

“Aí que tudooo!!!”, celebrou Nicole Bahls. Gabriel Medina, grande amigo de Neymar, postou vários emojis de amor. Além de famosos, fãs e admiradores do casal também deixaram votos de felicidade.





RUMORES

Os rumores de que o jogador seria pai pela segunda vez começaram em março, depois que a colunista Fabíola Reipert, da ‘Hora da Venenosa’, do “Balanço Geral”, afirmou que amigos do casal revelaram a ela o segredo do atleta.

O anúncio da gravidez era esperado para o último dia 15, data em que Bruna completou 29 anos. O que não aconteceu. Nas nas redes, os fãs já davam ‘pitaco’ e desconfiam da notícia.

“Será uma mãe linda!”, escreveu uma moça. “Gente, hoje tive real certeza, ela tá gravidinha mesmo. Mas acho que no tempo dela vai confirmar pra gente”, especulou uma usuária. “Nada tira da minha cabeça que ela tá grávida”, comentou uma terceira. “Gravidinha sim, não posta mais fotos de biquíni, sempre escondendo a barriga”, apontou uma quarta.

Em tempo, vale lembrar que Neymar já é pai de David Lucca, de 11 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas.