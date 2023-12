No natal, Thiago Nigro e Maíra Cardi se casam no civil: 'Comunhão total de bens'

No último domingo (24), véspera de Natal, Thiago Nigro e Maíra Cardi decidiram se casar no civil e compartilhar o momento com seus seguidores.

Na legenda da publicação, o Primo Rico decidiu falar sobre sua escolha de casar em comunhão total de bens. "Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar.", iniciou ele.

"Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro? Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", escreveu.