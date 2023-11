Noivo de Luana Andrade, desabafa sobre como tem sido a vida sem ela: 'forças'

Durante estar quarta-feira (15), João Hadad desabafou sobre como tem vivido o luto da morte de sua noiva, Luana Andrade. A modelo morreu no último dia 07, vítima de algumas complicações decorrentes de uma lipoaspiração no abdômen e no joelho.

O influenciador digital usou o instagram para revelar que já voltou para a casa onde morava com a amada e afirmou que tem pedido forças para ela.

"Tá ficando tudo bem, só pra tranquilar vocês aí. Muita gente mandando mensagem, desde jám obrigado por tudo. Já tô aqui na nossa casa, no Espirito Santo. Vou ficar um pouquinho mais tranquilo, mais recluso. Tô conversando bastante com ela, pedindo forças, pra ela poder me guiar aqui", revelou.