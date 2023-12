Otaviano Costa e Flávia Alessandra abrem temporada de verão e causam: 'Casalzão!'

"Com essas fotos declaramos aberta a temporada de verão do casal Flaviano. Queria tá assim com a gata que eu gosto", declarou ele na legenda. O casal ganhou elogios daqueles que o têm como uma inspiração de história de amor. "Quero ser como vocês quando crescer", escreveu uma fã. "A meta é essa", comentaram. "Vocês me inspiram tanto", disse mais um. "Eu só queria um amor desse", desejou outra internauta.