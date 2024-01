Pais de Vanessa Lopes ganham mais de 11 mil seguidores em redes sociais: 'Nova BBB'

Alisson não consegue dimensionar em que nível a participação da filha no BBB vai repercutir nas suas redes, mas diz que desde o anúncio, 11 mil pessoas já começaram a seguir ele e a esposa. "Eu acho que com a participação dela no programa, que já tem uma visibilidade gigante, isso já está chegando na gente também, mas não sei qual a proporção, mas tá chegando."