"Pantanal Território Criativo" chega a Corumbá e Ladário

“Pantanal Território Criativo – um panorama relacional da economia dos bens simbólicos a partir do artesanato sul-mato-grossense” é uma pesquisa inédita, de autoria do professor e pesquisador cultural, Dr. Adriano Castro, que tem por objetivo desvelar a dimensão econômica da produção do artesanato em 7 munícipios da mesorregião pantanais-sul-mato-grossense: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.

O projeto tem apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), Fundação de Cultura e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e contempla ações de mapeamento dos arranjos simbólico-criativos do setor do artesanato, a identificação e caraterização do tipo de artesanato produzido na mesorregião do pantanal, além da realização de entrevistas e dimensionamento de variáveis-chave para a dimensão do impacto econômico do setor no território pantaneiro.

O projeto tem coordenação geral de Adriano Castro, doutor em Administração e pesquisador em economia da cultura e criativa.Segundo Alessandro Cintra, Produtor Cultural e Especialista em Administração Pública, os Municípios de Corumbá e Ladário fecharam o ciclo de sete municípios pesquisados de forma remota:

Corumbá possui Sistema Municipal de Cultura o que proporciona aos fazedores de cultura a democratização do acesso a recursos municipais através do FIC/ Pantanal para fomentar os trabalhos criativos, e algumas associações e grupos que juntos comercializam seus produtos de forma mais prática e associativa, como é o caso da Associação Pantanal Corumbá Produz, que possui um espaço para a comercialização de produtos de 29 artesãos e artesãs associadas, já o projeto Amor Peixe, dissemina a cultura corumbaense através da arte, transformação e impacto dos seus produtos artesanais produzidos com o couro e a escama do peixe visando o empreendedorismo feminino, o reaproveitamento de materiais e a economia criativa como podemos ver nas imagens a seguir , ressaltou Alessandro.

Trabalhos Criativos do Projeto Amor Peixe de Corumbá – Produtos artesanais feitos com couro e escamas de peixes Trabalhos Criativos do Projeto Amor Peixe de Corumbá – Produtos artesanais feitos com couro e escamas de peixes

Em Ladário destacamos o Sr. Sebastião de Souza Brandão que é Mestre Cururueiro e possui em sua casa uma mini fabriqueta de violas de cocho, Sebastião possui 73 anos é ex ferroviário, tem um histórico muito rico com a cultura Sul Mato Grossense e com a viola de cocho, pois nasceu em berço de cururueiros, já recebeu premiação do IPHAN e da FCMS, e comercializa a viola de cocho feita em casa para grupos e festejos religiosos da região de Corumbá, Ladário e também na Bolívia.

Sr. Sebastião de Ladário, mestre cururueiro confecciona viola de cocho Sr. Sebastião de Ladário, mestre cururueiro confecciona viola de cocho

Ao final do mapeamento da produção do artesanato nos municípios situados na região pantaneira, a pesquisa será consolidada em um livro digital, que também será disponibilizado gratuitamente para acesso e download, o pesquisador Alessandro Cintra , agradeceu às Prefeituras, Secretarias de Turismo e Cultura, amigos e familiares pelo apoio a essa pesquisa no Território Pantaneiro.

Dr. Adriano Castro

Pesquisador e Consultor em Economia Criativa e Políticas Públicas adrianopcastro@gmail.com www.portalecriativo.com.b