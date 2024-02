Paolla Oliveira arrasa em último ensaio de carnaval de rua da Grande Rio: 'Dar certo!'

Além dela, outros famosos como David Brasil, a modelo Mariana Goldfarb e a influenciadora Mileide Mihaile também participaram do evento. Para sambar muito à frente da bateria "Invocada", comandada pelo mestre Fafá, a atriz combinou um figurino transparente com pedrarias vermelhas.

"Hoje vai dar certo! O ensaio foi cancelado duas vezes por causa da chuva. Hoje não será! Vai com chuva", disse em um vídeo enquanto estava no caminho. Na sequência, a atriz aproveitou para agradecer a comunidade. "Hoje foi na rua. Toda a energia do povo que faz a magia acontecer. Obrigada Caxias", escreveu. Confira: