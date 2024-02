Paolla Oliveira capricha em look para curtir Bloco da Favorita: 'Carnaval já começou'

A animação para a tão esperada data começou em janeiro com os ensaios para o Carnaval 2024. O esquenta promovido em 14 de janeiro contou com a presença da banda Axé Lelê.

O Carnaval já começou por aqui, amores! A real do Carnaval é muita diversão e história pra contar. Hoje me joguei no bloco do @tiktokbrasil com o @blocodafavoritaoficial e foi muito especial. Quem aí também curtiu essa festa?, escreveu ela. Confira: