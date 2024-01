Paolla Oliveira faz clique no mar e reflete sobre 2023: 'Quero ser próspera o ano todo'

No último domingo (31), a atriz Paolla Oliveira, aos 41 anos, encerrou o ano de 2023 posando no mar com um elegante traje branco, enquanto refletia sobre o momento.

"Esse ano foi como um mar lindo e revolto. Aprendi que tirar cascas faz a gente encontrar coragem. Que tem coisa que a gente precisa enfrentar de frente e que para todas as outras é assimilar que não comandamos mesmo muita coisa nessa vida", disse ela.

"Quero ser próspera o ano todo, quero fogos de artifício quando der um abraço em quem amo, quero ondas, mas de frio da barriga com as pequenas alegrias da vida", escreveu na legenda da publicação.