Paolla Oliveira investe em look radiante para curtir samba do amado: 'Tô chegando'

Paolla Oliveira, de 41 anos, compartilhou nesta quinta-feira (8), um vídeo mostrando seu look para curtir o show do namorado, Diogo Nogueira, de 42.

O sambista se apresentou na noite desta quinta-feira (8), no Baile do Clube do Samba, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, Paolla subiu ao palco e dançou com o amado.

Paolla Oliveira faz reflexão sobre beleza natural: 'Descer a ladeira da beleza' Para curtir a apresentação de Diogo, Paolla escolheu um vestidinho brilhoso e com plumas. O modelo é todo aberto nas costas e também na região dos seios. No vídeo, ela aparece dando os retoques finais no visual e tirando algumas fotos.