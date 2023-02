Paredão da Semana Turbo tem Cézar Black, Sapato e Fred Nicácio

Noite de domingo, 26 de fevereiro, cheia de novidades para os brothers. Depois de dias atípicos, com eliminação de Gustavo no sábado, 25 de fevereiro, prova do Líder (Bruna Griphao) e Anjo (Guimê), com Castigo do Monstro que mandou Key direto ao Paredão, agora foi montada a berlinda total.



Sarah foi imunizada pelo Big Fone, que pediu que ela indicasse alguém para o Paredão.Key foi indicada ao Paredão pelo Anjo.

Guimê não pôde dar a imunidade a ninguém, pois o Anjo foi autoimune esta semana. A Líder, Bruna Griphao indicou Fred Nicasto. Com empate na votação da casa entre Aline e Cézar Black, a líder desempatou, salvando Aline.



Após a prova Bate-Volta, quem se safou da berlinda foi Key, portanto, estão no Paredão que eliminará mais um brother na terça-feira, 28 de fevereiro, Cara de Sapato, Cézar Black e Fred Nicácio.

A votação no confessionário ficou assim:

Cara de Sapato votou em Cézar Black

Key votou em Aline

Aline votou em Cézar Black

Domitila votou em Aline

Fred Bruno votou em Cézar Black

Gabriel votou em Aline

Ricardo votou em Cézar Black

Marvvila votou em Aline

Larissa votou em Cézar Black

Fred Nicácio votou em Aline

Guimê votou em Cézar Black

Sarah Aline votou em Aline

Amanda votou em César Black

Cézar votou em Aline