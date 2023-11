Patrícia Abravanel mostrou vídeo de Silvio Santos alegrando a família em jantar: 'Pai'

Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, mostrou em um vídeo, neste sábado (25), detalhes do Dia de Ação de Graças da família Abravanel. O Thanksgiving, como é conhecido em inglês, foi celebrado, neste ano, no dia 23 de novembro, sendo um dia reservado para a gratidão, com orações e comemorações pelos bons momentos do ano que está sendo finalizado.